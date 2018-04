'Complete spits' Fran Sol moet voor kans gaan in top van Nederland: 'Echt knap dat hij topscorer is'

TILBURG - Fran Sol is op dit moment topscorer van de eredivisie. Vijftien doelpunten heeft de Spanjaard tot dusver gemaakt en dat is op dit moment genoeg om bovenaan de topscorerslijst te staan. Sinds de invoering van de eredivisie werd er nog nooit een speler van Willem II topscorer.

De Spaanse spits uit de jeugdopleiding van Real Madrid moet in de komende vijf wedstrijden nog flink wat doelpunten maken om in de recordboeken van Willem II te komen. Op dit moment is het Rob McDonald die het meeste wist te scoren in één seizoen in de eredivisie voor de Tilburgers. In het seizoen 1981-1982 was hij 21 keer trefzeker.

Dat Sol de topscorerslijst aanvoert is volgens Frank Demouge een knappe prestatie. “Als spits van Willem II is dat extra knap. Je krijgt veel minder ballen dan de spitsen van de top drie. Een spits die bij een topclub speelt, krijgt misschien vijf kansen, terwijl Sol er bijvoorbeeld één of twee krijgt. Dan is het knap dat je zoveel scoort.”





Alleskunner

“Sol is een spits die van alles wat heeft”, zegt oud-Willem II spits Bud Brocken in gesprek met Omroep Brabant. “Je ziet aan alles dat die jongen een goede opleiding heeft gehad bij Real Madrid. Hij heeft een goede techniek en een neusje voor de goal.” Brocken vindt dat de Spanjaard een echte scorende spits is.

Demouge maakte zelf in het seizoen 2008/2009 in totaal veertien treffers voor de Tricolores. Hij weet wat een spits moet doen. “Maar het draait niet alleen om doelpunten. Als spits word je daar wel op afgerekend, je kunt ook op een andere manier belangrijk zijn. Maar Sol is eigenlijk vrij compleet als spits.”

Feyenoord

Willem II lijkt niet het plafond te zijn voor Sol. Volgens bijvoorbeeld Willem van Hanegem zou Sol niet misstaan bij Feyenoord, mocht spits Nicolai Jörgensen vertrekken bij de Rotterdammers. Ook Brocken denkt dat Feyenoord de ideale club zou kunnen zijn voor Fran Sol. “De top drie van Nederland is niet meer wat het is geweest, de stap is kleiner geworden. Als Sol zich kan aanpassen en met betere spelers om zich heen speelt, denk ik dat zijn rendement alleen maar omhoog gaat.”

Demouge ziet de Spanjaard de overstap wel maken naar een club als Feyenoord. “Stel dat hij daar minder scoort dan verwacht, kan hij daarna altijd nog naar clubs als Heerenveen en FC Utrecht. Ik zou het wel leuk vinden als hij in Nederland blijft, om te zien of hij het niveau aan kan. Hij heeft nog nooit op dat niveau gespeeld, dus een club zal een gokje moeten nemen.”

Sol beste spits?

De kans is nog aanwezig dat Sol de meest scorende Willem II-spits in de eredivisie wordt. Volgens Brocken betekent dat niet automatisch dat hij dan meteen bestempeld kan worden als ‘beste Willem-ll-spits ooit’. “Daar is het nog te vroeg voor. Willem II heeft een legio aan goede ex-spitsen, Rob McDonald en Henk van Rooy bijvoorbeeld. Fran Sol zal nog een paar doelpunten moeten maken om hen voorbij te streven.”

Demouge, die zijn oude club nog op de voet volgt, ziet in Sol wel de beste spits van de Tilburgse club van de laatste tien jaar. “Zeker als je kijkt naar zijn doelpuntengemiddelde. Hij is sowieso een van de beste spitsen.”