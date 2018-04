Simpele doodskist van een vriendin 'frustreerde' Roel, dus hij bedacht een creatieve, duurzame kist

EINDHOVEN - Het begon allemaal met de uitvaart van een vriendin. Roel Hoyng uit Vught ergerde zich aan de simpele doorsnee kist. “Die paste helemaal niet bij haar.” Dat moet anders kunnen dacht Hoyng.

De binnenhuisarchitect besloot zijn creativiteit in te zetten voor de ontwikkeling van meer persoonlijke doodskisten. Tegelijk ging hij op zoek naar meer milieuvriendelijk materiaal om een kist mee te maken. Donderdag deed Roel mee aan de Final Footprint Challenge, een wedstrijd voor mensen met ideeën voor een duurzame uitvaart. Hij won niet, maar zijn uitvinding kreeg wel complimenten.

Dunne kist

De kist van Hoyng heeft twee delen. Een eenvoudige binnenkist, gemaakt van milieuvriendelijk hout of van geperste mais en tarwevezels. De zes planken van de kist zijn ook veel dunner dan een standaardkist. Maar geen zorgen, hij is uitvoerig getest. De kist kan makkelijk 200 kilo dragen.

Om de kist wordt een mooie buitenkant geklikt met een modern, klassiek, luxe of natuurlijk dessin. Er is volop keuze. Mensen kunnen ook zelf die buitenkant beschilderen of er afbeeldingen op aanbrengen.









Mantel

Bij de uitvaart gaat alleen de binnenkist in het graf of de oven. De buitenkant, de zogeheten mantel, wordt alleen gehuurd en gaat weer terug naar de begrafenisondernemer. Dat bespaart kosten. “En zo is mijn kist milieuvriendelijk, heel persoonlijk en toch betaalbaar.”

Inmiddels heeft Roel nu het bedrijf Invisio opgericht en probeert daarmee de uitvaartmarkt te bestormen. De concurrentie in deze wereld is groot, zegt Hoyng. Er komen steeds meer uitvaartondernemingen en die proberen zich te onderscheiden.

Daar speelt Hoyng met zijn doodskisten op in. “Het is een groeimarkt. Vorig jaar gingen er 149.000 mensen dood en dat worden er door de vergrijzing jaarlijks alleen maar meer.”