Michael van Gerwen vraagt na verzoek van negenjarige dartsfan aandacht voor autisme

VLIJMEN - Michael van Gerwen draagt donderdagavond tijdens zijn wedstrijd in de Premier League een badge om aandacht te vragen voor autisme. Dat doet hij op verzoek van een negenjarige dartsfan.

Ollie Armstrong stuurde een brief naar Van Gerwen. In zijn brief schrijft de Noord-Ierse jongen dat hij autisme heeft en dat april 'Autism Awareness Month' is. Ollie vraagt Van Gerwen hem te helpen om aandacht te vragen voor autisme. Dat kan de topdarter uit Vlijmen doen door donderdagavond een speciale badge te dragen tijdens zijn Premier League-wedstrijd tegen Mensur Suljovic.

Van Gerwen zette de brief op Twitter en gaf direct antwoord aan de jonge fan. 'No prob', schreef Van Gerwen.