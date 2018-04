71 jaar en gewoon blijven werken, Tom doet het: 'Ik heb een hekel aan thuiszitten'

EINDHOVEN - “Ik heb een hekel aan thuiszitten.” Tom van Daalen uit Helmond is 71 jaar. Waar andere mensen van zijn leeftijd genieten van hun welverdiende pensioen, is Tom nog drie dagen per week aan het werk. “Het is ook wel prettig om in deze dure tijden iets voor je kleinkinderen te kunnen betekenen.”

Via uitzendbureau 65Plus kwam Tom bij Medipoint in Helmond terecht. Voor dat bedrijf brengt hij medische hulpmiddelen zoals aangepaste bedden of een rolstoel bij mensen thuis. “Als ik bij mensen langskom, krijg ik weleens opmerkingen dat ze een jonger iemand hadden verwacht. Maar dat vind ik niet erg om te horen”, vertelt Tom.

Langer doorwerken

Steeds vaker werken mensen door na hun 65e. In Brabant ging het in 2017 om 30.000 mensen. Landelijk gezien is het aantal 65- tot 75-jarige werknemers sinds 2003 verdubbeld. Volgens uitzendbureau 65Plus gaat het vooral om mensen die gaan werken als surveillant op een school, conciërges, receptionisten, klusjesmannen en koeriers.

Volgens Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, nemen werkgevers steeds vaker ouderen in dienst omdat dat door een nieuwe wet makkelijker en goedkoper is geworden. “Ze hoeven geen premies te betalen”, zegt hij.

Loyaal

Maar dat is niet de enige reden waarom het voor werkgevers aantrekkelijk is om 65-plussers aan te nemen. “Ouderen zijn ook heel loyaal naar bedrijven en organisaties toe. Jongeren die vertrekken nogal snel als ze ergens anders een paar centen meer kunnen verdienen.”

Tom vindt het vooral leuk om te werken. En het extra geld komt goed van pas. “Ik heb nog wel kleine doelen in het leven en dan kan zo’n extra bedrag wel helpen. Ik wil bijvoorbeeld naar Kreta op vakantie.” Hij is van plan om nog zeker twee jaar door te werken.