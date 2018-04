Terugslag voor Maximiliano Romero, debuut van PSV'er weer uitgesteld

EINDHOVEN - PSV had de hoop dat Maximiliano Romero snel zijn debuut kon maken voor de Eindhovenaren. Dat debuut komt er voorlopig echter niet. Tijdens het optrainen van een spierblessure heeft de Argentijnse aanvaller een terugslag gekregen.

De voorhoedespeler heeft langer de tijd nodig om op volledig belastbaar niveau in te stromen in de wedstrijdselectie, meldt de Eindhovense club.

"PSV hoopte dat Romero dit weekend z'n debuut kon maken, bijvoorbeeld vrijdagavond bij de wedstrijd van Jong PSV tegen Telstar. Maar dat zit er dus niet in", zegt Twan Spierts, PSV-watcher van Omroep Brabant. "De spierblessure waar hij sinds het trainingskamp in de Verenigde Staten mee kampt, houdt 'm nog steeds aan de kant. Als hij dit seizoen nog in actie komt in PSV 1, zal dat dus hoogstens nog voor enkele wedstrijden zijn."

"Toen Romero deze winter werd vastgelegd, zou hij eigenlijk pas in de zomer naar Eindhoven komen. Toen hij toch al in de winterstop op het vliegtuig naar Nederland stapte was iedereen blij, maar die vervroegde komst is tot nu toe helaas een teleurstelling gebleken. Hopelijk kan Romero daar in de laatste weken van het seizoen nog verandering in brengen", aldus Spierts.





Laatste wedstrijd

Romero heeft al lang geen wedstrijd meer gespeeld. De laatste keer dat de onlangs vader geworden voetballer binnen de lijnen stond tijdens een wedstrijd was op 23 november bij VĂ©lez Sarsfield.