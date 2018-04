Het zekere voor het onzekere, gemeenteraad voor de tweede keer geïnstalleerd

KAATSHEUVEL - Een bijzondere gemeenteraadsvergadering in de gemeente Loon op Zand. De gemeenteraad werd daar donderdagavond voor de tweede keer geïnstalleerd. Er was namelijk twijfel ontstaan of de eerste keer wel rechtsgeldig zou zijn. En dus nam burgemeester Hanne van Aart het zekere voor het onzekere en liet alle raadsleden opnieuw de belofte of de eed afleggen.

Burgemeester Hanne van Aart: “We weten niet zeker of wat vorige week is gebeurd per definitie fout is, maar om te voorkomen dat we ons bij ieder raadsbesluit moeten afvragen of dat wel rechtsgeldig is, doen we het gewoon nog een keer.”



Vorige week was de burgemeester ziek en kon daardoor niet bij de gemeenteraadsvergadering zijn. Er werd in overleg gekozen voor een andere oplossing. De nestor van de raad, overigens ook het langstzittende raadslid van Brabant en misschien zelfs wel van Nederland , Bertus Kemmeren, mocht de eed of belofte afnemen.Alleen na Pasen ontstond er ineens twijfel of dit wel de juiste oplossing was . “In het vacuüm tussen het afscheid van de oude gemeenteraad en het installeren van de nieuwe raad is mogelijk niemand rechtsgeldig bevoegd om een burgemeester te vervangen als voorzitter van de gemeenteraad”, schreef de gemeente. En omdat er dus geen burgemeester bij was, wist niemand nog zeker of het helemaal volgens de regels is gegaan. En dus moest alles voor de zekerheid opnieuw.

Bijzonder

Hanne van Aart is pas sinds vorig jaar burgemeester in Loon op Zand en is tevens de jongste burgemeester van Nederland. “Voor mij was het dus heel bijzonder omdat ik pas vier maanden burgemeester was toen de verkiezingen zich aandienden. Ik vond het natuurlijk heel jammer dat ik de start van de nieuwe raad niet kon meemaken, maar gelukkig kan ik dat nu toch!”

Nadat gemeenteraad alsnog goed was geïnstalleerd, werden de raadsleden bijgepraat over de formatie van een nieuwe coalitie. Een rapport van de informateur werd gepresenteerd. Hij adviseert de formateur allereerst aan de slag te gaan met drie partijen, namelijk GemeenteBelangen, CDA en Voor Loon.