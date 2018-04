Michael van Gerwen boekt ondanks veel missers op dubbels simpele zege op Mensur Suljovic

LIVERPOOL - Michael van Gerwen heeft donderdagavond in de Premier League vrij eenvoudig gewonnen van Mensur Suljovic. De darter uit Vlijmen maakte geen beste beurt op zijn dubbels, maar hij won uiteindelijk wel met 7-4. Door de nederlaag tegen Mighty Mike is Suljovic uitgeschakeld in de Premier League.

Michael van Gerwen begon de wedstrijd met zes perfecte darts. Bij de zevende pijl ging het mis. Door zijn goede start had Van Gerwen direct een ruime voorsprong op zijn tegenstander. Genoeg om direct een break te pakken. In de tweede leg begon Suljovic met zes perfecte darts. Ook bij de Oostenrijker ging het mis op de zevende pijl. Van Gerwen kreeg niet veel later drie pijlen op dubbel zes, maar hij wist niet uit te gooien. Suljovic pakte daarna meteen een break.

Het was eigenlijk meteen het verhaal van de wedstrijd. Van Gerwen was niet goed op zijn dubbels. In totaal kreeg hij 24 pijlen op een dubbel, met zeven rake pijlen kwam hij uit op 29,17 procent.

Suljovic kwam na de 1-1 ook op een 2-1 voorsprong, maar dat was direct het laatste moment dat hij op voorsprong stond. Bij 2-2 kreeg hij nog een kans om Van Gerwen pijn te doen, maar het ging mis op dubbel twaalf.

Van 184 naar 4

Bij een 4-2 voorsprong gooide Van Gerwen 180 op het moment dat hij nog op 184 stond. Zes pijlen gingen vervolgens mis op dubbel twee, Suljovic kwam daardoor weer terug in de wedstrijd: 4-3. Nadat beide darters allebei nog een leg hadden gepakt, pakte Van Gerwen met twee legs op rij de winst. Ondanks de vele missers op de dubbels eindigde Van Gerwen wel met een gemiddelde van 106.34.





Uitschakeling Suljovic

Door de overwinning van Van Gerwen is het Premier League-avontuur voor Suljovic voorbij. Hij moest minimaal een punt pakken om te blijven hopen op de volgende ronde. Door de nederlaag blijft hij op vier punten staan en is hij uitgeschakeld.