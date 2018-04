Vijftien politieagenten naar vechtpartij in Waalwijk

WAALWIJK - Vijftien politiemensen moesten er donderdagavond aan te pas komen om een vechtpartij in Waalwijk te sussen.

De knokpartij was in een huis aan de Loeffstraat in Waalwijk. Voor de zekerheid werden er ook drie ambulances naar de straat gestuurd. Het ambulancepersoneel verzorgde enkele vechtersbazen die gewond waren in het gezicht.

Aanhoudingen

Wat de aanleiding voor de vechtpartij was wordt nog onderzocht. Enkele mensen werden enkele meegenomen naar het politiebureau.