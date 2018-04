Boze boswachters zijn afvaldumpingen helemaal zat: 'Koelkasten, bankstellen... wat bezielt mensen?'

DEN BOSCH - Boswachters van het Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn helemaal klaar met alle afvaldumpingen in het bos. Ze willen meer toezicht. Daarom brengen de boswachters vrijdag als protest een aantal aanhangers afval naar het provinciehuis in Den Bosch.

De boswachters zeggen dat ze heel veel tijd kwijt zijn aan het opruimen van rotzooi in het bos. Naar schatting zijn er zo'n vijf duizend afvaldumpingen per jaar in de Brabantse bossen.

Boswachter Luc Roosen: “We vinden de gekste dingen van koelkasten, bankstellen en andere huisraad tot asbest, drugsafval en lekkende olievaten. Je vraagt je af wat mensen bezielt dit in de natuur te dumpen”.

De natuurbeheerders willen dat er meer toezichthouders in de bossen komen.