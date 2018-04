'Japanners zijn dol op Brabanders', Bert Pauli met een missie naar het land van de rijzende zon

EINDHOVEN - De Brabantse economie ziet er zonniger uit dan ooit met een verwachte groei voor 2018 van 3,5 procent en maandelijks 40.000 vacatures. Bert Pauli, gedeputeerde economie en internationalisering, hoor je dan ook niet klagen. Sterker nog, Pauli zoekt nog nadrukkelijker de samenwerking met Japan om de Brabantse economie nog een extra boost te geven.









Zaterdag 7 april vliegt de gedeputeerde met in zijn spoor vertegenwoordigers van Brabantse kennisinstellingen naar het land van de rijzende zon. De handelsrelatie met Japan duurt al zo’n 400 jaar en de uiterste houdbaarheidsdatum is nog niet in zicht. “Japanners zijn dol op Brabanders”, zegt Pauli met brede glimlach in het tv-programma Booming Brabant.

Dat vraag om uitleg. “We houden er dezelfde coöperatieve gedachten op na. Wij zoeken op het gebied van innovatie de samenwerking met andere bedrijven, zowel groot als klein. Japanse bedrijven zijn weer goed in samenwerken in het bedrijf zelf. Ons grootste geheim is dat we al onze economische programma’s verbinden aan maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, gezond ouder worden en nieuwe vormen van mobiliteit.”









In Japan zal onder meer gesproken worden over het met oog bedienen van consoles in auto’s, de robotisering van technieken in de gezondheidszorg en fotonica. Pauli: “We gaan de komende jaren voor grote veranderingen zorgen. In Brabant hebben we het al goed voor elkaar, maar door de samenwerking met Japanse bedrijven kunnen we met minder inspanningen nóg meer innovatieve producten naar de markt krijgen.”