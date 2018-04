Met 16 tegelijk kunstschaatsen: Claudie met Nederlands team naar WK synchroonschaatsen in Zweden

STOCKHOLM - Claudie Verdonschot schittert dit weekend in het Zweedse Stockholm. Daar neemt de Eindhovense met het Nederlands team deel aan het WK synchroonschaatsen.

"Synchroonschaatsen is kunstschaatsen met een groep van zestien", legt de teamcaptain van Oranje uit. "We doen op het ijs allerlei verplichte elementen. Met zestien meiden, allemaal tegelijk. Zweden, Finland, Rusland, Amerika en Canada zijn de toplanden in deze sport. Daar is synchroonschaatsen heel populair. Nederland is hier iets kleiner in."



Les Surprêmes

De deelnemende teams hanteren opvallende namen. Zo heet het Australische team 'Unity', gaat Oostenrijk deelnemen onder de naam 'Sweet Mozart', is de Canadese hoop gevestigd op 'Les Surprêmes' en wordt de Kroatische eer hooggehouden door de Zagreb Snowflakes'.

"Ja, de naam mag ieder team zelf bedenken", lacht Verdonschot. "Onze teamnaam is 'Illumination'. Vanwege Eindhoven, de lichtstad. "



IJshockeyhal

Het WK vindt plaats in een grote ijshockeyhal, de Globe. "Zo'n 12.000 mensen kunnen hierin. Wij hebben er donderdag voor het eerst een kijkje genomen. De hal is supergroot. Hier worden ook concerten gegeven. Deze Globe is echt een bekend gebouw in Stockholm."

Wie het WK wil bezoeken, moet wel diep in de buidel tasten. Het goedkoopste toegangskaartje kost zestig euro. "En toch is het heel erg druk", vertelt de Eindhovense teamcaptain. "Vanuit Nederland komen zo'n vijftig supporters Wij hopen dat het tijdens onze wedstrijden vol zal zitten. Wij doen daarvoor in ieder geval ons best."

Mysterieuze kür

Het WK begint deze vrijdag voor Nederland met de korte kür. "Wij schaatsen vandaag op 'Something 's got a hold on me' van Christina Aguilera. Dit wordt echt een showkür. Zaterdag schaatsen we op 'Imagine', dat wordt een mysterieuze kür. Daar zitten ook verplichte elementen bij. Zoals een lift die je twee keer moet uitvoeren."

De Oranje-meiden zijn ambitieus, maar houden tijdens dit WK niet rekening met een podiumplaats. "Dan moet je denken aan Rusland, Canada, Amerika en Zweden." Voor Oranje is meedoen belangrijker dan winnen. "Dit is voor ons gewoon een hele gave ervaring."