Kunnen hackers het provinciehuis in? CDA stelt vragen

DEN BOSCH - Er blijken 461 accounts en wachtwoorden van de provincie Noord-Brabant gelekt te zijn. CDA-Statenlid Marcel Deryckere maakt zich daar zorgen over, zo staat te lezen in schriftelijke vragen die hij hierover aan Gedeputeerde Staten heeft gesteld.

Onlangs werd bekend dat meer dan drie miljoen wachtwoorden van Nederlandse internetgebruikers gelekt waren via zoekmachine gotcha.pw.

“Gelukkig zijn de betreffende data gedeeltelijk afgeschermd, waardoor misbruik lijkt te worden voorkomen. De zoekmachine maakt echter gebruik van gehackte data, zoals inloggegevens, die wel volledig in handen zijn van internetcriminelen. Tot onze schrik blijken 461 van de gehackte accounts en wachtwoorden van de provincie Noord-Brabant te zijn”, aldus Deryckere.

Misbruik

Zijn partij, het CDA wil nu weten of de gehackte inloggegevens zijn misbruikt om toegang te krijgen tot de ICT-systemen van de provincie Noord-Brabant. En zo ja, of er dan erg veel schade is aangericht.

Het CDA wil ook weten of alle gehackte inloggevens inmiddels zijn aangepast om digitale inbraak door onbevoegden te voorkomen.