Ineke woont zo energiezuinig mogelijk: 'Als de zon schijnt, word ik dubbel blij'

VUGHT - Toen Ineke Kortland en haar man vier jaar geleden het platte dak van hun huis in Vught vol lieten leggen met zonnepanelen, was dat het begin van een overgang naar energiezuinig wonen. Minder gas, meer zonne-energie. Hun motto: je moet niet gaan wachten tot de overheid de Groningse gaskraan dichtdraait. "Wij besparen nu al op een beter milieu en dat geeft ons een goed gevoel. Als de zon schijnt, word ik dubbel blij."

Het is niet alleen een kwestie van geldbesparing, benadrukt Ineke. Aanvankelijk kost het alleen maar geld. De vijftien zonnepanelen op het dak vroegen een investering van bijna 10.000 euro. "Maar omdat we meer elektriciteit opwekken dan we nodig hebben, kregen we van de energiemaatschappij geld terug."



Warmtepomp en zonneboiler

Met dat geld spaarden ze een warmtepomp en een zonneboiler bij elkaar. "De warmtepomp verwarmt ons huis als het buiten warmer is dan 5 graden. In de winter hebben we dus de oude cv-ketel nog nodig. En de zonneboiler levert warm water voor de douche en het bad."









Maar belangrijker dan de besparing op de huishoudkas vinden ze het argument dat ze op deze manier bijdragen aan een beter milieu. "We doen dit ook voor onze kinderen en hun kinderen. We willen de wereld zo gezond en leefbaar mogelijk houden."



Helemaal energieneutraal is hun huis nog niet. "We koken nog op gas, maar zodra we toe zijn aan een nieuwe kookplaat vervangen we deze door een elektrische."



Elektrische auto

Omdat het huis in 1910 gebouwd is zonder spouwmuren en kruipruimtes kan het niet optimaal geïsoleerd worden. "Maar we vonden dat we toch iets moesten doen, dus zijn we met de vervolgstappen aan de gang gegaan."



En ze vervolgt: "We zijn wellicht voorloper, dus over vijf jaar zijn er misschien betere apparaten, maar dan heb je vijf jaar niets gedaan en nu voelt het goed dat je vijf jaar wel iets gedaan hebt."



'Op de bank levert je geld niets meer op'

Wacht dus niet op eventuele maatregelen van het Rijk die komen zodra er vanuit Groningen geen gas meer geleverd wordt, zegt Ineke. "Misschien zegt de overheid dan wel: jongens het is nu eenmaal zo, het geld is op dus je moet het maar zelf doen."



En bovendien: "Je kunt nu subsidie krijgen op zonnepanelen en warmtepompen en zonneboilers. Je kunt nu zelf investeren, de recessie is over en op de bank levert je spaargeld niets meer op."



Op het verlanglijstje staat ook nog de vervanging van de dieselauto. "We sparen nu voor een elektrische auto die we met eigen opgewekte energie kunnen opladen."