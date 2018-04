Droomscenario: Aad de Mos ziet PSV winnen van AZ en kampioen worden tegen Ajax

EINDHOVEN - Het is een droomscenario voor PSV-fans. Zaterdag uit winnen bij AZ en een week later in Eindhoven kampioen worden. In een rechtstreeks duel met concurrent Ajax. Aad de Mos - oud-trainer van beide clubs - ziet het gebeuren...

Toch is winnen bij AZ makkelijker gezegd dan gedaan. AZ presteert goed, maakt nog kans op de tweede plaats en speelt volgens kenners het mooiste voetbal in deze competitie. "Het beste voetbal van Nederland, blablabla...", reageert De Mos. "Ik denk dat PSV in staat is om het zwakste gedeelte van AZ pijn te doen. Dat is de verdediging, die is heel kwetsbaar. PSV is heel sterk in de omschakeling. PSV zal wel weer een plannetje klaar hebben om die verdediging onder druk te zetten. Ik zie PSV winnen in Alkmaar.:"

Romantiek

De voetbalanalyticus uit Acht vindt de complimenten die AZ krijgt over het mooiste voetbal van Nederland 'allemaal leuk en aardig'. "Maar dat is romantiek. Het gaat erom dat je het beste voetbal speelt waarmee je goede resultáten boekt. Je moet ook proberen om wedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord te winnen. Dat doet AZ al twee jaar niet. Ik voorspel dat ze 22 april ook de bekerfinale in de Kuip verliezen. Omdat ze gewoon een slechte achterhoede hebben. Dat weten Phillip Cocu en zijn mannen ook, dus daar zullen ze gebruik van maken.'"

In dat geval kan een weekend later de landstitel worden veroverd. In het eigen Philips Stadion, in een rechtstreeks duel met concurrent Ajax. "Dat zou uniek zijn", weet De Mos. "Dan krijg je een sfeer die je nog nooit hebt gezien in het Philips Stadion. Thuis tegen je grootste concurrent kampioen worden... Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Voor Ajax is het ver-schrik-ke-lijk om in het stadion van de concurrent de bloemen te moeten geven."

'Geen zorgen'

Dromen over de titel kun je de Eindhovense fans niet kwalijk nemen. Maar de PSV'ers zullen moeten voorkomen dat ze ten onder gaan aan de spanning die bij een naderend kampioenschap komt kijken. "Maar daar is PSV heel sterk in, de spanning weghouden bij de spelers. De PSV'ers maken zich niet druk over wat de media melden. Dit team is mentaal sterker dan de meeste andere ploegen. Ik maak me geen zorgen over PSV."