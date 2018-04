Eerst gesteggel over de route, nu moet de Lichtjesroute ook pand uit

EINDHOVEN - Een ramp. Zo noemt Ivo Baijens, voorzitter van de Lichtjesroute in Eindhoven, de situatie waarin de organisatie zit. Er was al gesteggel met de gemeente over de route van dit jaar. Nu blijkt ook dat de organisatie weg moet uit het huidige pand aan de Pastoriestraat.

“We zitten met de handen in het haar”, vertelt Baijens vrijdagochtend. De gemeente wil het pand, een oude school, verkopen aan een projectontwikkelaar. Daarom moet de organisatie weg. Een nieuwe locatie is echter niet zo eenvoudig te vinden.

Risico's

“We moeten op de particuliere markt gaan huren. Maar omdat de gemeente niet mee wil ondertekenen voor de huur, zijn de financiële risico’s te groot”, legt Baijens uit. Er was een pand op het oog op de Kanaaldijk, maar dat zou voor een periode van maximaal vijf jaar zijn. “Het aanpassen van het pand en de verhuizing zelf kosten al een ton. Dan heeft het geen zin om in een pand te zitten waar je maar vijf jaar in mag.”

Dan is er ook nog het gedoe over de route. Door de afsluiting van de Vestdijk in het centrum van de stad moest er een alternatief worden verzonnen. Dat alternatief was plots van tafel en nu moet de route waarschijnlijk door het villapark. Een onmogelijke opgave, aldus Baijens. “Dan kunnen we niet overal onze lichtornamenten ophangen.”

Balen

Baijens baalt van de houding van de gemeente. “Wij denken graag met de gemeente mee, maar andersom is daar geen sprake van. Ze zeggen wel dat er overleg is, maar een overleg gaat twee kanten in. En dat is niet het geval.”

Of alle perikelen gevolgen hebben voor de Lichtjesroute durft Baijens nog niet te zeggen. “We blijven zoeken naar oplossingen, dus ik wil niet op de zaken vooruit lopen.”