'Nu weet ik dat ik me niet aanstel', berichten over gekmakende bromtoon maken veel los

EINDHOVEN - Onze berichtgeving over Brabanders die wakker liggen van een bromtoon, heeft veel losgemaakt. Tientallen reacties kregen we binnen van mensen die soms tot wanhoop worden gedreven: "Mijn moeder wilde van haar flat springen." Anderen zijn blij dat ze niet de enige zijn met dit probleem: "Nu weet ik dat ik me niet aanstel."

Woensdag schreven we over de stichting Laagfrequent Geluid die ook uit Brabant veel klachten ontving. Donderdag spraken we met René uit Chaam die vermoedde dat de bromtoon werd veroorzaakt door windmolens bij Hazeldonk.

De stortvloed aan reacties wijst erop dat er veel meer Brabanders last van hebben dan de tweehonderd die bij de stichting bekend zijn. Een bloemlezing:

Mart in Baarle-Nassau: "Ik hoor het ook regelmatig. Ik vermoed dat het geluid afkomstig is van de motoren van stalafzuiging."

Mevrouw A.: "De afgelopen twee tot drie weken hoor ik vaak een bromgeluid, voornamelijk in de avond . Een soort geluid dat Ik niet kan verklaren. Ik dacht bij mezelf dat het met mijn gehoor/evenwicht te maken had, maar mijn man hoort het ook. Vooral in huis, buiten niet . Nu lees ik , dat er meer mensen klachten over hebben. Nu weet ik dat ik me niet aanstel, maar ik hoop wel dat dit niet erger gaat worden."

F. in Oirschot: "Wij wonen achter een transportbedrijf waar tientallen koelwagens staan te draaien. Je wordt gek van de diepe pulserende bromtonen. Er is een geluidswal maar die is maar gedeeltelijk volgens vergunning gemaakt. Ondanks vele oproepen tot handhaving doet de gemeente niets."

H. in Den Bosch: "Ik woon op de Maaspoort Den Bosch en heb al jaren geleden melding gemaakt van Laag Frequentie Geluid. De gemeente zou iemand sturen maar die liet het opeens afweten. Daarna nooit meer iets gehoord. Ik heb klachten tot de dag van vandaag en heb er iedere dag last van.

Elle in Dommelen: "De brom in mijn linkeroor is al ruim vijf jaar aanwezig. Voornamelijk in ruimtes waar het stil is. De ene keer is het zeer heftig, de andere keer iets minder. Ik heb probiotica, oordopjes en oor afplakken geprobeerd. Zonder resultaat."

M. in Tilburg: "De omvormer van de zonnepanelen van de buren is in de slaapkamer goed te horen."

Marijke: "Wij wonen in appartement met grondwaterverwarming en een afzuigsysteem. Ik heb elke avond last van gesuis in mijn oren. Laat op de avond gaat het over."

R. in Waalwijk: "Ik word al sinds drie jaar gek van heel hard gebrom in huis."

Willij: "Ik woon in een aanleunwoning in Oosterhout. Ik heb al vier jaar last van gezoem van een luchtrooster op het dak. Ik word er gek van. Ik heb het al wel vijftig keer doorgegeven. Niemand doet er iets aan. Ik ben genoodzaakt om te gaan verhuizen. Het is verschrikkelijk op mijn oude dag."

Harry in Tilburg: "Ook hier in de Frankenlaan hebben wij regelmatig last van dit soort geluiden. Ik kan niet aangeven wanneer het begint en eindigt. Er lijkt geen patroon in te zitten."

Nieuwkuijk: "Hier is iemand uit zijn woning gevlucht voor het dag en nacht stansen van machines, jaren aan een stuk."

Theo in Helmond: "Bij mij in de tuin en ook in de slaapkamer de hele dag minimaal zes tot acht keer per uur twintig seconden een heel lage brom. Ik word er elke nacht wakker van. Het is net of er een pomp of iets aanslaat. Ook de buurman heeft er last van."

Jari: "Ook ik heb het laatste half jaar last van een bromtoon en een suis in mijn hoofd. Vooral in de avond en nacht heb ik daar last van, dus ik ben een heel slechte slaper. De oorzaak is bij mij onbekend. Mogelijk heeft het te maken met een grote gsm-mast op zo'n 100 meter afstand."

Els: "Hoewel ik het heel erg vind, is dit een feest der herkenning. Als ik in bed lig, voelt het alsof ik hartkloppingen heb en trilt het. De dokter heeft onderzoeken gedaan en kan niets vinden. Ik slaap bijna niet meer. Ik heb mijn bed al omgekeerd, elektrische bedspiralen verwijderd. Ik heb de zolder geprobeerd, overal is dat zoemgeluid. Vreselijk irritant."

Ylonka: "Ook mijn ouders zijn een paar jaar bezig geweest met bromgeluiden door de muren. Onder hun appartement was een bloemenzaak komen zitten met koeling. Alles is eraan te pas gekomen: volkshuisvesting, gemeente, buurtbemiddeling enzovoort. Mijn moeder wilde zelfs van de flat springen na slapeloze nachten. Toen hebben ze het bed in de huiskamer gezet, zodat ze even bij kon komen. Uiteindelijk heeft een zoon van een buurvrouw het na jaren opgelost met 5 euro aan materialen. Een leek, maar diverse bedrijven konden het niet oplossen. Te triest voor woorden."

Mevrouw J.: "Als afzuiginstallaties of ventilatiesystemen in woningen worden geplaatst, kan dit zelfs twee huizen verder worden waargenomen. Veel van de apparaten zijn verkeerd opgehangen. Ik ben verhuisd naar een woning waar ze niet aanwezig waren, maar na renovatie, werden ze in alle woningen geplaatst. Met alle gevolgen van dien. Die van ons kan nu ook uit. Alleen met koken staat hij aan. Het kostte enorm veel moeite om dit voor elkaar te krijgen."

Angela uit Drunen: "Het is inmiddels wel bekend dat onder andere windmolens zo'n bromtoon kunnen produceren en dat kan tot 50 kilometer ver dragen. Het kan ook komen door 4G-zendmasten. Daar wordt dan weer minder aan gedacht."

Julia uit Tilburg: "Toen ik nog in de Reeshof woonde hoorde ik het ook. Is volgens mij van de windmolens."

Ria uit Etten-Leur: "Ik lig ook geregeld wakker, ook een brommend geluid, niet iedere nacht maar wel vaak."

C.: "Het kan ook een basbox zijn. Die geeft ook een bromtoon af als hij niet gebruikt wordt."

Hans: "Sluit zo snel mogelijk je router af, ook led-lampen zijn kwaadaardig voor de mens. Er zijn mensen die zelf een kooi van Faraday [metalen kooi die statische elektrische velden buiten houdt, red.] hebben gemaakt , zodat ze 's nachts goed kunnen slapen."

Gerald van Grunsven, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: "Om laagfrequente geluidhinder te objectiveren kunnen je binnen gemeten geluidniveaus onder andere vergelijken met gegevens van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Ook geluidmetingen combineren met trillingsmetingen kan zinvol zijn om de bron van de hinder te vinden."

Wie klachten heeft, kan daarmee onder meer terecht bij de stichting Laagfrequent Geluid.