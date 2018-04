Man brengt Hitlergroet in Heuvelstraat Tilburg, winkelend publiek waarschuwt politie

TILBURG - Het winkelend publiek stond vrijdagmiddag in Tilburg even raar te kijken toen een man de Hitlergroet bracht. De man begon midden in de Heuvelstraat te schreeuwen en bracht de beruchte groet uit.

Dat werd door omstanders niet echt gewaardeerd en daarom werd de politie gewaarschuwd. Die kwam snel op de melding af en wilde de man aanhouden. Daar was de man het niet mee eens en verzette zich hier tegen. Meerdere eenheden moesten er uiteindelijk aan te pas komen om de man op te pakken.