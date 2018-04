'Ramon Dekkers kwam niet om te tikken maar om te vechten', documentaire over cultheld van Tuinzigt

BREDA - De Bredase kickbokser Ramon Dekkers werd een legende in Thailand, terwijl hij in eigen land minder bekendheid genoot. Vijf jaar geleden overleed hij, nu wordt er gewerkt aan een muurschildering ter nagedachtenis aan Dekkers.

"Hij heeft voor de generatie na hem een pad gebaand", zegt Rico Verhoeven. De kickbokser uit Halsteren praat met bewondering over Dekkers. "Als hij vocht was het altijd spektakel en altijd een echt gevecht. Hij kwam niet om te tikken, hij kwam echt om te vechten. Hij heeft de sport op de kaart gezet, dat is knap."

"Zijn vechtstijl was explosief, spectaculair om naar te kijken", vervolgt Verhoeven. "Als hij ergens was geweest, onthielden mensen hem. Dan dachten ze: zo, die gozer is niet normaal. Dat is een specialiteit die je moet hebben. Het is een soort x-factor die je moet hebben. En die had hij."

Cor Hemmers is in de kickbokswereld bekend als organisator van grote wedstrijden, hij is ook de stiefvader van Dekkers. "Hij kwam de sportschool binnen toen hij vijftien was. Een verlegen en bescheiden ventje. Hij was heel rustig. Het was een harde pit. Aan de buitenkant kon je het niet zien, maar het was een jongen met karakter."

Uiteindelijk werd Dekkers mede door zijn samenwerking met Hemmers wereldkampioen. "Hij behaalde titels in Thailand en versloeg daar kampioenen. Dat was shocking voor de hele wereld. Wij hadden een grote vertrouwensband. Hij had het talent en ik het inzicht, dat is uitgerold tot iets wat de hele wereld heeft beïnvloed als het op die sport aankomt."

Dekkers was een legende in de vechtsport. Vooral in Thailand was hij groot, daar kreeg hij een koninklijke onderscheiding. Dochter Quinty herinnert hem niet als kickbokser, maar als vader. "Een verlegen man. Lief, zacht en rustig. Ik ben blij dat ik hem kan herinneren hoe ik hem kende. Maar het is elke dag moeilijker. Het voelt niet als vijf jaar, het lijkt eerder een jaar geleden dat hij is overleden."

Muurschildering

In de wijk Tuinzigt komt een muurschildering ter nagedachtenis aan Dekkers. Buurtbewoners maakten zich daar hard voor. "Wij vinden dat hij dit verdiend heeft. Hij is een cultheld van de wijk Tuinzigt." De documentaire over Dekkers is vrijdagavond vanaf 18.00 uur ook te zien op Omroep Brabant TV.

