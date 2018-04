Provincie tegen vliegtaks Eindhoven Airport: 'Dat schaadt het vliegveld en Brainport'

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant is tegen het idee van de gemeente Eindhoven voor een toeslag op tickets voor vliegreizen vanaf Eindhoven Airport. Een vliegtaks zou bovendien de positie van Eindhoven Airpot en Brainport schaden. Gedeputeerde Staten hebben dat vrijdag geantwoord op vragen van de PVV.

PvdA en GroenLinks willen een vliegtaks en de opbrengst storten in een leefbaarheidsfonds. Uit dat fonds kunnen maatregelen betaald worden zoals bijvoorbeeld de isolatie van huizen van mensen die in de buurt van de luchthaven wonen. De provincie is aandeelhouder van Eindhoven Airport. Daarom willen PvdA en GroenLinks dat de provincie zich sterk maakt voor een vliegtaks. GS voelen daar niks voor.

Volgens GS is het heffen van een vliegtaks een taak van het rijk. Los daarvan vinden GS dat een lokale vliegtaks de concurrentiepositie van Eindhoven Airport benadelen. “Een lokale vliegtaks doet afbreuk aan de internationale connectiviteit van de regio en zal dus Brainport en Eindhoven Airport zelf ernstig schaden. Bovendien heeft de regering in haar coalitieakkoord een zinsnede over de mogelijkheid van het invoeren van een vliegtaks open gehouden. In dit licht is een discussie over een lokale taks niet opportuun”, aldus Gedeputeerde Staten.