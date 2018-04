Rapper Keje (22) wordt vergeleken met Eminem: 'We zijn allebei wit en rappen snel'

ROSMALEN - In een week tijd meer dan 35.000 streams op Spotify, benoemd worden tot Artist of the Week bij radiostation FunX en een nieuwe clip vol mooie vrouwen. De rapcarrière van Keje Degreef uit Rosmalen staat stevig in de steigers. Keje komt dan misschien niet 'van de straat', maar wil met zijn nummers in keurig ABN net zo groot worden als Ronnie Flex en Lil Kleine.

De videoclip van zijn nieuwste nummer 'Dans met de Duivel' is sinds donderdag op Youtube te zien. "Hij heeft nu al veel meer views dan de vorige keren. Normaal zat ik na een dag op de duizend views en nu zijn er al meer dan tweeduizend", vertelt Keje trots.

Qua sound lijken zijn nummers erg op de hits van andere Nederlandse rappers als Jonna Fraser, Ronnie Flex en Lil' Kleine. "Qua succes wil ik hen zeker achterna. Die beats vind ik ook gewoon lekker en leuk voor op de radio of in de club. Ik wil heel graag die Amerikaanse invloed op mijn muziek erin houden en Engelse woorden gebruiken."





Keje praat keurig Nederlands, er zit weinig straattaal bij. "Ik ben gewoon best wel een nette jongen toch. Ik kom niet van de straat, dus ik krijg al die dingen niet mee. Ik schrijf op hoe ik zelf praat. Vaak zitten daar wel straatwoorden, vaak Engelstalig."

De 22-jarige rapper maakte tot een jaar een geleden alleen Engelse nummers. "Ik rapte best wel snel en met veel lettergrepen, met veel klankrijm. Mensen vergeleken me dan met Eminem, wat ik ergens wel snapte. Maar ik was het er niet heel erg mee eens. Ja, we zijn allebei wit en we rappen allebei snel", lacht hij.

Keje woont nog thuis in Rosmalen en studeert Rap aan de Herman Brood Acedemie in Utrecht. Als bijbaantje geeft raplessen. "Samen met een jongen waaraan ik les gaf, maakte ik een Nederlands nummer. Mijn vrienden vonden het best leuk. Ik merkte toen zelf ook dat ik daar eigenlijk beter in was."









Vorige week kwam zijn nieuwe EP 'Schijnt Bedriegt' uit. Keje beseft heel goed dat hij nog nog aan het begin van zijn carrière staat. "Het begint steeds meer te komen, maar ik ben nog niet echt beroemd. Ik krijg wel veel leuke berichten van mensen of snapchats."

De rapper brengt binnenkort een zomernummer uit en hij is in gesprek met platenlabel Bonne Chance. "Ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik denk dat het heel snel kan gaan , maar denk dat de echte doorbraak in 2019 komt."

Naast de Amerikaanse rapper Lil Wayne ziet Keje zijn eigen vader als een groot voorbeeld. "Hij is een slimme zakenman. Hoe hij al z’n zaakjes op orde heeft, zo wil ik ook zijn later. Ik zie mezelf niet meer rappen over twintig jaar. Ik wil dan ook de zakelijke kant opzoeken, een label of een management beginnen.