Wedstrijd met technische snufjes op Paaspop om de festivalbeleving nog plezieriger te maken

SCHIJNDEL - Afgelopen weekend was het Paaspop en daar kwamen enorm veel bezoekers op af, 81.000 in totaal. En waar houdt een festivalbezoeker zich zoal mee bezig? Waar heb je het snelst je biertje, bij welke wc is de rij het kortst en in welke tent is het niet zo druk?

Paaspop organiseerde hiervoor een hackaton, een wedstrijd voor studenten vol met technische snufjes met maar één doel: antwoorden geven op al deze vragen en de bezoeker zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan het festival.

Mensenmassa's

Studenten en de professionals van het bedrijf Info Support experimenteerden het verzamelen van data. De studenten klopten 24 uur lang codes in om een oplossing te verzinnen om de grote mensenmassa’s op Paaspop beter te kunnen sturen en te begeleiden.

Over het festivalterrein hingen sensoren die de temperatuur, wifi en bluetooth meten. Al deze gegevens geven een beeld hoe druk het in de tent is. Als je het bijvoorbeeld warm hebt, omdat het druk is in de tent, kun je zien door de sensoren zien waar het rustiger en koeler is in de tent en daar naartoe lopen.

Op dit moment komt de data nog niet bij de bezoeker van het festival terecht, maar wellicht kunnen ze in de toekomst met apps werken waarin de informatie wordt gedeeld of dat er bepaalde schermen komen waar informatie komt te staan.