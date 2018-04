Bredase pakketbezorger 8 jaar Britse cel in voor het voorbereiden terroristische aanslag

SON - De Britse rechtbank heeft vrijdag de 38-jarige Aweys S. uit Breda veroordeeld tot acht jaar cel voor het voorbereiden van terroristische aanslag. Dat meldt de Britse rechtbank.

Aweys S. sprak via de app met een man in Kenia over het doden van de Britse koningin Elizabeth en oud-premier David Cameron. Ook wilde hij een aanval met vuurwapens uitvoeren in de Joodse wijk Stamford Hill. Volgens de Britse justitie had de Bredanaar het ook gemunt op fans van voetbalclub Tottenham Hotspur.



Baan als pakketbezorger

Aweys S. verliet zijn gezin in Breda om te gaan werken als pakketbezorger in Londen. Volgens de Britse politie wist zijn familie niks van zijn voornemen om terroristische aanslagen te plegen, maar was hij in stilte bezig met het voorbereiden van een reis naar Syrië.



Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen gevonden dat hij bezig was met het voorbereiden van aanslagen in Groot-Brittannië. De man had een grote som geld geleend, volgens de politie om zijn reis naar Syrië te bekostigen.