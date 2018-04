Phillip Cocu niet verrast dat Derrick Luckassen tijd nodig heeft: 'Hele stap naar PSV'

EINDHOVEN - Phillip Cocu weet dat de resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor een wedstrijd die nog moet komen. En zo is er ook geen garantie dat een aankoop veel speeltijd krijgt. Derrick Luckassen werd in de zomer overgenomen van AZ, de komende tegenstander. Hij krijgt weinig speeltijd onder Cocu.

“Ik had wel verwacht dat hij even nodig zou hebben om zich hier aan te passen”, zegt trainer Phillip Cocu over de 22-jarige Amsterdammer. “Hij heeft lang bij AZ gespeeld, waar alles vertrouwd was. Het is dan een hele stap naar PSV en een nieuwe omgeving. Dat heeft wel even invloed, het heeft ook tijd nodig.”

“Op een gegeven moment heeft hij een hele sterke periode gehad. Hij maakte een goede indruk op trainingen en tijdens invalbeurten”, vervolgt de oefenmeester. “Maar hij heeft hier natuurlijk ook te maken met de nodige concurrentie. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij wat minder heeft gespeeld dan gehoopt.”





Luckassen begon met drie basisplaatsen. Dit kalenderjaar stond hij echter maar één keer in de startopstelling. Dat was tijdens de 5-0 nederlaag tegen Willem II, en de verdediger annex middenvelder werd toen met rood van het veld gestuurd.

'Geen garantie'

Zaterdag wacht voor PSV een ontmoeting met de vorige club van Luckassen. “De afgelopen seizoenen hebben we goede resultaten behaald tegen AZ, maar dat geeft nooit garanties dat het de volgende wedstrijd weer goed gaat”, zei Cocu op de persconferentie in aanloop naar het duel met de club uit Alkmaar. “Het is een ploeg die veel kwaliteiten heeft, maar het is ook een ploeg waar je ruimte tegen krijgt om te spelen.”





Tegen AZ kan Cocu niet beschikken over de geschorste Steven Bergwijn. Maximiliano Romero en Ramon Lundqvist ontbreken door blessures. “Verder is iedereen fit.”