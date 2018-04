Stijn Vreven mag NAC Breda weer coachen tegen Vitesse: 'We moeten de bal stuk bijten'

BREDA - De straf van Stijn Vreven zit er op. De coach van NAC Breda mag na drie duels schorsing zaterdag thuis tegen Vitesse weer op de bank plaatsnemen. Vreven is gebrand op een overwinning, want NAC heeft in de strijd tegen degradatie nog punten nodig. "Met goed of slecht voetbal, wij moeten hoe dan ook drie punten pakken", zo zegt de Belg.

Hij is blij dat hij weer langs de lijn zijn ploeg mag coachen. Volgens Stijn Vreven heeft hij geleerd van de schorsing die hij opliep tegen Feyenoord.



Aanvuren, aanporren en vooruit stuwen

"Ik ben bij dat ik mijn energie weer langs de zijlijn kwijt kan", zegt de oefenmeester van NAC over zijn aflopende schorsing. "Blij dat ik mijn ploeg weer kan aanporren en aansturen naar resultaat. Ik had op de tribune toch telkens het idee dat ik meer had kunnen doen. Ik had mijn ploeg kunnen aanvuren en vooruit stuwen tot grote daden. Het is heel vervelend dat ik op de tribune zat."



Zakelijk denken en voetballen

Maar zaterdagavond thuis tegen Vitesse mag Stijn Vreven dus weer. Wellicht krijgt NAC er vleugels van, want de pleog moet in de strijd tegen degradatie nog punten pakken. Hoe maakt volgens de hoofdcoach van NAC niet uit.



"Het draait totaal niet meer om complimenten krijgen voor goed voetbal", weet Vreven. "Met goed of slecht voetbal, wij moeten hoe dan ook drie punten pakken. We moeten zakelijk denken en voetballen, de bal stuk bijten. Nog vijf wedstrijden te gaan en we moeten het nu doen. Als dat niet gebeurt, verdienen we het ook niet."



Uitverkocht huis

De wedstrijd NAC-Vitesse is zaterdagavond uitverkocht. Ook voor de derby tegen Willem II, een week later op zondag, is geen kaart meer te krijgen.