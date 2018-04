Piloten voor een mini-duikboot gezocht: 'Je moet wel iets met water hebben'

Driehonderd meter diepte is prima te doen met deze duikboot.

BREDA - Altijd al gedroomd van een carrière als duikbootpiloot? De kans bestaat dat je droom binnenkort werkelijkheid wordt. Duikbotenfabrikant U-boat Worx in Breda zoekt bestuurders voor hun mini-onderzeeërs. Inmiddels hebben zich al zo'n dertig stoere kandidaten gemeld. Stuk voor stuk 'stevige persoonlijkheden'. Brildragers mogen gewoon solliciteren, ben je claustrofobisch, dan kan dit ook een uitgelezen kans voor je zijn.

Uiteraard is er wel een klein eisenlijstje. "Je moet een technische achtergrond hebben om zo'n machine te snappen. Daarnaast moet je natuurlijk ook iets met water hebben", zegt Maykel Hop. "Een vaarbewijs om mee te beginnen zou al mooi zijn. En daarnaast gewoon met mensen om kunnen gaan. Je bent ook nog een kleine entertainer aan boord." Heb je op alle eisen 'ja' kunnen antwoorden? Dan is dit misschien wel jouw droombaan en kun je solliciteren.

Rijke mensen

De kleine duikboot waar je als nieuwe piloot mee mag gaan duiken kan zo'n driehonderd meter de diepte in en heeft genoeg ruimte voor drie personen. Het is prima speelgoed voor de dagbesteding van rijke mensen. Zo'n duikboot kost rond de twee miljoen. Euro's inderdaad. Het kan zelfs oplopen tot vijf miljoen euro. "Afhankelijk van wat de klant er allemaal op wil hebben." De duikboot wordt behalve voor vermaak ook gebruikt voor onderzoek.







"Na de eerste publicatie van de vacature hebben zo'n dertig mensen gereageerd. Allen met een heel diverse achtergrond. De laatste dagen komen er nog een hele hoop bij", vertelt Hop. Nu moet het bedrijf dus op zoek naar de ware kapitein Nemo. "We zijn nog aan het screenen, maar we hebben goede hoop."

Training

Als je wordt uitgekozen, moet je eerst een training volgen. Net als bij een klein vliegtuigje moet je precies weten wat je wanneer moet doen. "Je bent tenslotte eindverantwoordelijk voor de veiligheid. Als een eigenaar of iemand aan boord zegt dat je moet gaan duiken en jij vindt dat het weer er niet veilig genoeg voor is, wordt er niet gedoken. Dan moet je sterk in je schoenen staan."