Drugs, wapens en honderden kogels gevonden bij inval op woonwagenkamp

BREDA - Bij een inval in een huis op een woonwagenkamp aan de Lariksberg in Roosendaal heeft de politie drie vuurwapens, honderden kogels en drugs gevonden. De bewoner van de woning is opgepakt.

De politie doorzocht het huis donderdagochtend rond vijf uur in een lopend onderzoek naar witwassen. Bij de inval zijn vier voertuigen en andere waardevolle spullen in beslag genomen met een totale waarde van 100.000 euro.

Voorlopig in cel

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de man twee weken langer vast blijft zitten.