Duizenden zonnepanelen op en rond kolencentrale Geertruidenberg maken Zonnepark Amer

GEERTRUIDENBERG - Op en rond de Amercentrale in Geertruidenberg komen duizenden zonnepanelen. Op het dak van de voormalige kolencentrales Amer 6, 7 en 8 worden nu eerste 2024 collectoren geplaatst. Op het terrein van het bedrijf komen dit jaar nog eens 8000 panelen op de grond.

In het gebouw waarop de zonnecollectoren nu worden vastgeschroefd staan drie enorme turbines die vanwege milieu-afspraken uit de running zijn gehaald. Stukje voor stukje worden ze ontmanteld.



Duurzame energie

Waar er binnen dus een serene stilte hangt, zoemen op het dak de schroefboormachines die de zonnepanelen vastzetten. Het park is een initiatief van RWE-dochterbedrijf Indi Energie. Directeur Jasper Houthuijzen: "Dit dak werd niet gebruikt en dan is het wat mij betreft het mooiste als je daken die sterk zijn kunt omzetten voor een duurzame energieproductie".



Ook wil de exploitant proberen om drijvende zonnepanelen in de waterbekken op het terrein te plaatsen, waarmee het totaal aantal collectoren de 20.000 zou kunnen gaan naderen.



Crowdfunding

Een deel van dit Zonnepark Amer is betaald met crowdfunding door inwoners van Geertruidenberg en medewerkers van energieproducent RWE. Voor 500 euro zijn ze eigenaar geworden van drie zonnepanelen en delen in de energie-opbrengst. De dik 2000 collectoren die nu worden geplaatst leveren elektriciteit voor 150 huishoudens.



Naast Zonnepark Amer bestaan er ook plannen om vijf grote windmolens op het terrein van de centrale te plaatsen.



Minder kolen

Een ander onderdeel van de verduurzaming van de Amercentrale is het bijstoken met houtkorrels, als vervanging van kolen. Dit is minder schadelijk voor het milieu. In 2030 moet de centrale volledig van de kolen af zijn. Dus voorlopig zullen de kolenschepen nog wel blijven aanvoeren over de Amer. Manager Chris Scheerder van de Amercentrale: "Daar zijn we ook nog even niet van af. Dat gaat nog een aantal jaren duren, maar we hebben wel de ambitie om volledig op biomassa - en dus ook op zon en wind - te gaan leveren".