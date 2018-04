Het is eindelijk lente! Brabant geniet massaal van het mooie weer [FOTO'S]

TILBURG - We hebben er lang op moeten wachten, maar vrijdag was dan toch de eerste mooie lentedag. Dus trokken we massaal naar buiten om te genieten van de eerste zonnestralen. En om letterlijk en figuurlijk de bloemetjes buiten te zetten.

In tuincentrum GroenRijk in Tilburg verdwijnt het ene viooltje en plantje na het andere in de winkelwagentjes.

















Marian en Kees Vermeer hebben drie bakken vol met fel roze bloemen in hun kar. "Het is zo lang winter geweest, het is echt tijd om de boel weer vrolijk te maken. En door dit weer krijg je daar ook echt zin in."









Ook Mieke Marchand is er druk mee. "Ja, de lentekriebels hebben toegeslagen. Heerlijk. Dan verlang je naar bloemen en kleur." Ze is op zoek naar bloemen voor in haar tuin. Lachend: "Ik ga dit weekend flink aan de slag. Maar tijd om in de tuin te zitten en ervan te genieten heb ik daardoor niet."



Heel anders is dat op de terrassen in het centrum van Tilburg en Eindhoven. Die zitten bomvol.













Een groep dames is op de Markt in Eindhoven zichtbaar aan het genieten van de lentezon. "Het is eindelijk lente! En dat geeft je een warm gevoel van binnen."



En ook deze studenten uit Breda nemen het ervan.







Op de vraag of een biertje nou lekkerder smaakt in het zonnetje antwoordt Johrin Visser lachend: "Dat weet ik niet, ik drink als enige geen bier maar fris. Maar ik denk het echt wel. Als je lekker buiten kan zitten en beetje bij kan bruinen, dan bevalt dat prima."



In Tilburg zit oma Henny Elands te kijken naar haar kleinkinderen Juno en Sem. Zij spelen in de waterfonteintjes op de Heuvel.









Best verfrissend, maar ze worden nog wel even gewaarschuwd om niet te nat te worden. "We hebben hier zo lang op moeten wachten. Maar nou wordt het goed weer en dan genieten we er dubbel van, toch?"