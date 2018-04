Hulpverlener verdacht van ontucht met patiënte, justitie eist celstraf

BREDA - Tegen een 49-jarige hulpverlener uit Tilburg die ontucht zou hebben gepleegd met zijn 38-jarige patiënte in Rijsbergen, is vrijdag negen maanden celstraf geëist waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook mag de man van de officier van justitie vijf jaar niet lang werken als zorgverlener in de gezondheidszorg.

De vrouw met ernstig psychische problemen woonde vorig jaar begeleid in een instelling van Stichting Woonzorg Rijsbergen. Ze zou een oogje hebben gehad op haar persoonlijk begeleider en ook die had een klik met de vrouw. Op initiatief van de patiënte vond in maart 2017 een date plaats in een parkje. Het begon met wat zoenen, maar later liep een ontmoeting uit op orale seks.

'Kwetsbaar'

En al was het volgens de officier van justitie op initiatief van de patiënte dat de seksuele handelingen over en weer plaatsvonden. Het had niet mogen gebeuren. "De hulpverlener heeft misbruik gemaakt van de 'kwetsbaarheid en afhankelijkheid' van de vrouw", aldus het Openbaar Ministerie.

De verdachte had afstand van de vrouw moeten nemen die aan hem was toevertrouwd. Dat deed hij niet en dus is er sprake van ontucht, zo redeneert de officier van justitie. De officier wil dat de voorwaardelijke wordt opgelegd met een proeftijd van drie jaar. De rechter doet op 20 april uitspraak.