Philips Stadion kleurt oranje, want de Leeuwinnen nemen het op tegen de Noord-Ieren

EINDHOVEN - Het Philips Stadion kleurt oranje vrijdagavond, als de Oranjevrouwen het om acht uur opnemen tegen Noord-Ierland. Met plek voor 35.000 supporters is het Philips Stadion het grootste stadion waar de Oranjeleeuwinnen ooit thuis hebben gespeeld.

Oranje speelt de vierde wedstrijd in de strijd om kwalificatie voor het WK 2019 in Frankrijk. Vanavond komen ook poule-genoten Ierland en Slowakije in actie. De volgende wedstrijd van de Nederlandse vrouwen is op dinsdag 10 april, als er uit in Ierland wordt gespeeld.



De wedstrijd wordt live uitgezonden op Veronica.