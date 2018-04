Paul de Leeuw opent nieuwe homobar in Eindhoven, veel glitters en gezelligheid

EINDHOVEN - De laatste jaren zijn veel gaybars in onze provincie verdwenen. Toch wordt vrijdagavond een nieuwe homobar geopend op het Stratumseind in Eindhoven: de Regenboog. "Iedereen verklaart me voor gek", zegt eigenaar Patrick Nijenhuis.

Glitters, veel discobollen en een heuse dildofoon: een microfoon in de vorm van een dildo. Een beetje over de top kan de inrichting wel worden genoemd. "Hoe meer glitters en lampjes, hoe gezelliger", verklaart Nijenhuis.



Met de opkomst van online datingapps zoals Grinder, lijkt een homokroeg minder noodzakelijk geworden. Toch heeft Nijenhuis vertrouwen in de toekomst. "Ik geloof hier heilig in. Mensen hebben altijd behoefte om elkaar op te zoeken en elkaar in de ogen te kunnen kijken."

Geweld

Een kroeg in het Eindhovense straatbeeld heeft volgens hem nog een bijkomend voordeel. "Je hoort steeds meer over homogeweld. Daarom is het belangrijk om jezelf steeds meer te laten zien." Daarom zijn er geen dichte ramen en zijn hetero's ook zeker welkom. "Kom maar naar ons kijken!"



De bar wordt geopend door Paul de Leeuw. Hij zal het lied 'Vlieg me met mee' (naar de regenboog) zingen, doelend op de naam van de kroeg. Ook Karin Bloemen treedt op.



De Regenboog gaat vijf dagen per week open. Het is niet de enige gaybar in Eindhoven. Op de Stratumsedijk zitten ook Pallaz en Genestho. Daarnaast organiseert het COC in Eindhoven regelmatig een ontmoetingscafé