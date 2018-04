LIVE: Blijft Willem II ook tegen Excelsior ongeslagen onder leiding van Robbemond?

34ste speelronde in de Eredivisie: Excelsior-Willem II

ROTTERDAM - Willem II hoopt vanavond op bezoek bij Excelsior een nieuwe stap te zetten op weg naar nóg een jaar voetbal op het hoogste niveau. Volg hier alle hoogtepunten van het duel in Rotterdam, de eerste van de 30ste speelronde van de Eredivisie. Het duel is om 20.00 uur begonnen.

1. De bal rol in Rotterdam!



VOORAF

Statistieken en opstellingen

• Willem II is nog ongeslagen onder leiding van trainer Reinier Robbemond. De Tricolores wonnen van PSV (5-0) en FC Utrecht (3-2) en speelden tussendoor gelijk tegen FC Twente (2-2)

• Sinds eind februari verloor Willem II in de Eredivisie maar één van zijn vijf wedstrijden: dat gebeurde op bezoek bij SC Heerenveen (2-0). De overige vier duels leverden drie zeges en één gelijkspel op.

• Als we kijken naar de uitwedstrijden van Willem II dan is er nog flink wat verbetering mogelijk. De Tilburgers zijn in de Eredivisie al negen uitwedstrijden op rij zonder winst (drie gelijke spelen, zes nederlagen).

• De laatste competitiezege buiten Tilburg kreeg gestalte op 20 oktober van het vorige jaar, toen de ploeg met 0-1 won bij FC Groningen door een doelpunt van Fran Sol.