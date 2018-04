Naald in chocolade paaseitje van Jumbo: supermarkt doet onderzoek

VEGHEL - Jumbo onderzoekt een klacht over een naald in een zakje chocolade paaseitjes. Een vrouw zegt dat haar 4-jarige dochter een paaseitje van de supermarkt at toen zij plotseling op iets hards beet. Het bleek een naald te zijn.

De vrouw doet haar verhaal in BN DeStem. In de krant zegt ze dat het zakje is gekocht bij een filiaal van de supermarkt in Breda. De eitjes zouden direct uit de schappen zijn gehaald, maar een paar dagen later weer als aanbieding in de winkel hebben gelegen.

Geen andere klachten

“We betreuren het ten zeerste dat de klant geconfronteerd is met deze situatie”, aldus een woordvoerder van Jumbo. “We nemen klachten van onze klanten altijd zeer serieus en hebben dan ook binnen één uur nadat de melding binnenkwam contact opgenomen met de klant. Het is niet duidelijk hoe de stopnaald in het ei terecht is gekomen.'”

Volgens het bedrijf zijn er geen andere klachten binnengekomen.