Hop on Hop off festival Breda, meer dan 300 soorten bier proeven en lekker eten: 'Bier is hip'

BREDA - Voor bierliefhebbers is de IJsbaan in Breda dit weekend een walhalla. Vrijdagmiddag begon het eerste Hop on Hop off festival, dat biertjes proeven combineert met lekker eten. De liefhebbers kunnen meer dan driehonderd soorten bier proeven van meer dan vijftig brouwers. Vooral de kleine ambachtelijke brouwerijtjes schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond.

"Het is een speciaalbier- en foodfestival met dertig eettentjes en meer dan vijftig brouwerijen. Het idee ontstond op een bierfestival in het Belgische Leuven. Daar waren behalve lekker bier alleen friet en hamburgers te krijgen. Toen dachten wij, dat kan anders, gewoon met lekker eten erbij. De bezoekers krijgen een starterspakket met een glas en drie munten om te gaan proeven uit de meer dan driehonderd soorten bier", zegt Maayke van de Weerd van de organisatie.



Drop en sinaasappel

Twee jongemannen uit Ossendrecht genieten van hun biertje. "Eigenlijk ben ik een Heinekendrinker, maar dat is hier vloeken in de kerk. Ik had papa-dag, maar gelukkig was mijn vrouw vrij en toen werd het dus een mannendag, zegt Jonas. Volgens hem zorgt de smaakvariatie ervoor dat bier helemaal 'hot' is. "Je kan alle kanten op met bier, je kunt er een sinaasappel in stoppen, maar ook een rol drop", zegt Bas lachend. Ze zijn maar met het openbaar vervoer gekomen om verantwoord te kunnen proeven.



Overigens zijn er ook vrouwen op het festival in Breda: "Je ziet hier genoeg vrouwelijk schoon, bierbrouwers spelen daar ook op in met speciale smaakjes", zegt Bas.



Eeuwig Zonde

Eeuwig Zonde uit Someren is een van de Brabantse kleine brouwerijen op het festival. "Wij begonnen twee jaar geleden, ondertussen hebben wij meer dan honderd verkooppunten, het is een beetje uit de hand gelopen", zegt brouwer Jan Coolen. De Belgische speciaalbiertjes zijn zijn grote voorbeeld. Alle biertjes bevatten kruiden en fruit.



Ook bierbrouwer Bourgogne Kruis uit Oosterhout doet vlak na de opening van Hop on Hop off al goede zaken."Ons bier is al verkrijgbaar bij de plaatselijke Albert Heijn en Jumbo, maar dit festival is goed opgezet een mooie plek om ons bier te promoten", zegt de brouwer uit Oosterhout. Proeven en een hapje eten kan nog het hele weekend op de IJsbaan in Breda.