NAC Breda wil nog altijd Rat Verlegh Stadion kopen: 'Boek is nog niet gesloten'

BREDA - NAC zoekt nog altijd naar een manier om het Rat Verlegh Stadion in handen te krijgen. De Bredase voetbalclub deed eind vorig jaar een bod, maar dat werd door de eigenaar, de gemeente Breda, afgewezen. "We blijven nadenken over oplossingen", zegt directeur Justin Goetzee van NAC. "Maar we hebben het ei van Columbus nog niet gevonden."

Volgens het beleidsplan van de club moet NAC weer baas in eigen huis worden. Die tijd leek eind vorig jaar rijp, maar een bod op het stadion werd door de gemeente als te laag bestempeld en afgewezen. Breda is sinds 2003 eigenaar van het Rat Verlegh Stadion, omdat NAC destijds noodgedwongen moest verkopen om een faillissement af te wenden.



Ei van Columbus nog niet gevonden

Maar eigenaar worden van het stadion worden, is voor NAC eigenlijk nog niet eens het belangrijkste. Volgens directeur Justin Goetzee is het vooral van belang dat de kosten van de voetbalclub drastisch naar beneden gaan. Een lagere huur (of aflossing bij koop) zou daarbij een grote stap vooruit betekenen.



Omdat het eigen bod van NAC op het stadion eind vorig jaar dus te laag bleek, is de club op zoek naar andere mogelijkheden. "Het bod wat we vorig jaar deden, was het maximaal haalbare", zegt Goetzee hierover. "Maar het boek is nog niet gesloten, we blijven nadenken over oplossingen. Intern staat het continu op de agenda. Maar het ei van Columbus hebben we helaas nog niet gevonden."



Afwaardering

Toch zijn er mogelijkheden. De simpelste oplossing zou zijn dat het stadion door de gemeente afgewaardeerd wordt en de huur voor NAC naar beneden gaat. Veel zal afhangen van de nieuwe wethouder die met het stadion belast wordt. Huidig portefeuillehouder Alfred Arbouw heeft al aangekondigd niet terug te keren als wethouder.



Samenwerking met NHG?

Een andere serieuze mogelijkheid is dat NAC gaat samenwerken met NHG Horeca Group. Ebert Dollevoet, eigenaar en directeur, heeft bij de gemeente Breda in februari een bod en een exploitatieplan voor het Rat Verlegh Stadion Stadion neergelegd. De partijen zijn daar nog over in gesprek, maar Dollevoet heeft al eerder aangegeven het beste met NAC voor te hebben en hij wil graag met de Bredase club samenwerken.



"Ik heb NAC opnieuw aangeboden om het stadion samen te kopen en te exploiteren. Ik vind namelijk dat we alle mogelijkheden moeten bekijken om het stadion bij de club te houden. Ik zit eigenlijk niet op zo'n bak beton te wachten, maar ik wil proberen een bijdrage te leveren om de club te helpen. Maar als er een andere partij is die samen met NAC meer wil betalen, dan meld ik me keurig af. Dit is overigens wel mijn laatste poging om het tot een goed einde te brengen."



"Ebert denkt aan het belang van NAC en houdt ons op de hoogte", zegt NAC-directeur Goetzee hierover. "We houden die deur open."



Crowdfunding

Dan is er nog de mogelijkheid om via crowdfunding meer geld beschikbaar te krijgen voor de aankoop van de thuishaven van NAC. Het Bredase bedrijf Crowdstate zegt hierover met de club in gesprek te willen. "Crowdfunding is hiervoor uitermate geschikt", laat Dries Voesenek van Crowdstate weten. "Als dit op de juiste manier wordt ingekleed, kan dit voor alle partijen een succes worden."



Het lijkt vooralsnog een minder serieuze en reële optie. "Er wordt momenteel niet concreet over iets dergelijks gesproken", zegt NAC-directeur Goetzee.



Naast bovenstaande mogelijkheden zullen er meer oplossingen zijn.