Joop de Uil is weer terug op het oude nest na een vlucht van vier dagen door Helmond

HELMOND - Joop de Uil is weer terug op het oude nest in Helmond. De eigenaren wisten de roofvogel na een korte achtervolging te vangen. Op nog geen honderd meter van het 'ouderlijk huis'. "Joop maakt het goed."

Joop was dinsdagmiddag ontsnapt en sindsdien spoorloos. Totdat bewoners van een huis aan de Uithoornseweg de kerkuil zagen zitten. De vogel was weggekropen onder hun serre. Ze maakten een foto en stuurden die naar een kennis, een assistente van een dierenpraktijk. De reactie volgde snel: 'Dat is die vogel van de radio en tv'.

Jan van Polanen en zijn buren Marcel en Anne Caris, de gezamenlijke eigenaren van de kerkuil, werden vlug op de hoogte gebracht. Even later stond het drietal op de stoep. Anne had wat eendagskuikens meegenomen als lokkertje.

Leren riempje

Maar Joop had kennelijk niet zo'n trek en vloog er vandoor. Met Jan, Anne en Marcel al dravend er achteraan. Totdat de kerkuil een paar deuren verder neerstreek op een schutting. "Anne wist Joop heel stilletjes te naderen. Net voordat hij weer weg wilde vliegen, kon ze nog net een van de leren riempjes aan zijn pootjes grijpen. Toen hadden we hem eindelijk", zegt een dolgelukkige Jan.

Ontsnapping

Nu is Joop weer terug op zijn plek in de achtertuin in de Willem Beringstraat. Daar woont hij, precies op de erfscheiding van de woningen van Jan en zijn buren Marcel en Anne. "We zorgen met zijn drieën voor Joop. Ja hoor, dat gaat uitstekend. Joop zit nu net wat te eten. Hij maakt het goed."

Jan hoopt een tweede ontsnapping te voorkomen. "De leren riempjes waren uitgedroogd en zijn gaan scheuren. Zo is het Joop gelukt om weg te vliegen. Dus we gaan nieuwe riempjes kopen en die zullen we wat vaker in het vet zetten."