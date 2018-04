Voor dik 30.000 supporters winnen met 7-0: Leeuwinnen beleven bijzondere avond in Philips Stadion

EINDHOVEN - 30.238. Zoveel supporters zaten er vrijdagavond in het Philips Stadion voor de wedstrijd van de Oranje dames. Nog nooit eerder kwamen er meer dan 30.000 mensen naar een wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen. Voor de speelsters was het dan ook een bijzondere wedstrijd. 'Niet normaal hoe het de afgelopen tijd is ontwikkeld met de supporters. Eigenlijk is het ontploft. Zo bijzonder dit.'

Met een brede glimlach komt Jackie Groenen na de wedstrijd de kleedkamer uitgelopen. 'Dit was zo'n bijzondere avond. Er zaten veel familie en vrienden in het stadion. Zelf vriendinnetjes van vroeger', vertelt de speelster van Oranje. 'Het is ook leuk om zo vlakbij huis te spelen. Ik vind het sowieso altijd leuk om weer in Nederland te spelen.'





De glimlach van Danielle van de Donk is na de wedstrijd iets minder breed. 'Ja ik ben blij dat we hebben gewonnen maar stapte wel met een dubbel gevoel van het veld. Ik heb namelijk zelf niet gescoord', legt de speelster uit Valkenswaard uit. 'Zeker met zo'n tegenstander had ik er graag eentje ingeprikt. Ik ben wel blij dat we zoveel doelpunten hebben kunnen maken voor zo'n mooi publiek en in zo'n mooi stadion.'



Want Van de Donk vond het wel bijzonder om te mogen spelen in het Philips Stadion. "Ja dit was super vet, dat mag iedereen weten. Ik volg PSV meer dan de rest van de Nederlandse clubs maar ben vooral een voetbalfan. Ik kan ook heel goed naar Ajax-Feyenoord kijken maar PSV is toch wel iets meer 'close to heart'.

De vele fans maakten de wedstrijd ook bijzonder volgens Van de Donk. "Ik krijg daar een kick van. Soms heb je dat gewoon ook nodig. Als je ze dan hoort schreeuwen geeft dat adrenaline".

Hoog tempo

Over het eindresultaat zijn beide dames tevreden. Groenen: "Je weet gewoon dat het belangrijk is in de poule om je doelpunten te maken. Dus we wilden het tempo hoog houden en veel doelpunten maken. Dat was af en toe wel moeilijk was want Noord-Ierland speelde langzam. Wij probeerden het tempo wel hoog te houden en doelpunten te maken. Dat is gelukt. Met zeven doelpunten zijn we tevreden."