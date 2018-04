Frustratie bij Willem II na onnodige nederlaag: 'Scheidsrechter heeft het verpest'

ROTTERDAM - De laatste thuisoverwinning van Excelsior was in december van het vorige kalenderjaar. Vrijdagavond werd er weer gewonnen door de Rotterdammers, Willem II was het slachtoffer. Na afloop van de wedstrijd was de frustratie aanwezig bij de spelers van de club uit Tilburg, scheidsrechter Edwin van der Graaf speelde daar een belangrijke rol in.

“Momenten bepalen of je resultaat haalt of niet. Darryl Lachman maakt de verkeerde keuze aan de zijlaan, daardoor is Mike van Duinen ervandoor. Volgens mij was hij al aan het vallen, maar uiteraard raakt Darryl hem aan. Dan volgt een penalty en rood, dat is heel erg zwaar. Wedstrijdbepalend”, zei trainer Reinier Robbemond na afloop van de nederlaag.

Fernando Lewis gaat nog een stapje verder. “De scheidsrechter heeft onze wedstrijd verpest. Darryl had de bal en volgens mij maakt Van Duinen eerst een overtreding. Dan laat de scheids doorgaan en komt er een dubieus moment in de zestien. In mijn ogen raakt Darryl de bal. Van Duinen raakt daarna zijn voet en valt. Je kan een penalty geven bij zo’n moment, maar in mijn ogen niet. Dan ook nog die rode kaart. Dat is teveel van het goede.”

Zonder die rode kaart had Willem II niet verloren in Rotterdam, dat weet Lewis zeker. “Nee, dan hadden we deze wedstrijd gewonnen.”





Vertrouwen

Ondanks de nederlaag, de eerste onder leiding van Reinier Robbemond, haalt Willem II ook vertrouwen uit het duel met Excelsior. “De vorige wedstrijd hebben we strijd en passie getoond om terug te komen in de wedstrijd. Vandaag ook. We hebben de koppen niet laten hangen. Het mocht niet baten”, aldus Lewis.

Mo El Hankouri baalt van de kansen die nog gemist werden bij een 2-1 stand, maar kijkt positief naar volgende week. Dan spelen de Tricolores tegen NAC. “Dan staan we er weer.”

“We weten wat er volgende week gevraagd wordt. Belangrijke wedstrijd voor ons, voor de club en voor de supporters. We hebben de laatste weken strijd en passie getoond, dat zal volgende week niet anders zijn”, aldus Lewis.

Feyenoord

Voor El Hankouri was het een speciale week. De aanvallend ingestelde speler verlengde zijn contract bij Feyenoord en weet dat hij daar komend seizoen de kans krijgt. “Bijzonder is het niet. Maar ik ben wel erg blij. Maar mijn hoofd is nog hier bij Willem II. Ik probeer hier mijn best te doen en wil hier goed afsluiten. Ik denk dat ik Willem II mag bedanken dat ik hier minuten heb mogen maken en ervaring heb opgedaan.”