Achtervolging door Den Bosch eindigt tegen lantaarnpaal en boom

DEN BOSCH - Een 24-jarige automobilist uit Waalwijk is vrijdagavond aangehouden na een achtervolging door Den Bosch. Agenten zagen hem rond halftwaalf met hoge snelheid rijden op De Vutter en daarna dook de man met zo'n honderd kilometer per uur de dorpskern Engelen in. Een stopteken negeerde hij. Daarop gingen de agenten achter hem aan.

De achtervolging - op hoge snelheid - leidde via de straten van Engelen en de dijk naar Bokhoven. Op de Bokhovense Maasdijk reed de automobilist een lantaarnpaal uit de grond en daarna kwam de auto tegen een boom tot stilstand.

Onder invloed

Ook de auto van de agenten raakte beschadigd, omdat die de lantaarnpaal - die dwars over de weg kwam te liggen - niet meer konden ontwijken. De agenten raakten niet gewond, de Waalwijker wel. Hij had last van zijn heup en is naar een ziekenhuis gebracht.

Uit onderzoek blijkt dat de man onder invloed reed. Hij krijgt een proces-verbaal.