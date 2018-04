17-jarige joyrider scheurt met 110 km door woonwijk in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 17-jarige jongen uit Bergen op Zoom is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond één uur opgepakt voor joyriding. De jongen had zonder toestemming een auto van familielid meegenomen.

Op de Markiezaatsweg zagen agenten dat hij enkele verkeersovertredingen maakte. Toen hem wilde controleren, ging de jongen ervandoor.

Met 110 km reed hij door een woonwijk waar 30 km is toegestaan. Tijdens zijn vlucht moesten enkele tegenliggers op het laatste moment uitwijken om een botsing te voorkomen. Op de Borgvlietsdreef stopte de jongen en konden agenten hem aanhouden. De jonge Bergenaar krijgt een proces-verbaal.