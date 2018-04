Man probeert hond te wurgen en te steken

OUDENBOSCH - Een hond is vrijdagavond met een mes aangevallen toen 'ie werd uitgelaten op de Rivièrelaan in Oudenbosch. De gewaarschuwde politie arresteerde een 28-jarige man uit Oudenbosch.

De man kwam uit het niets op de hond afgekomen. De vrouw die de hond uitliet, probeerde door te lopen maar de man ging achter haar aan. Hij probeerde de hond met een mes te steken en te wurgen. De hond verdedigde zich door de man te bijten.

'Helemaal van de wereld'

Een buurtbewoner en twee jongens op de fiets zagen hoe de man de hond aanviel en trokken hem met vereende krachten van het dier af.

Op het moment dat de politie aankwam, was de man uit Oudenbosch volgens de agenten 'helemaal van de wereld'. "Vermoedelijk door drugsgebruik." Zijn handen zaten onder het bloed. Hij maakte volgens de politie 'rare geluiden' en was in eerste instantie niet onder controle te brengen. Hij verzette zich hevig toen agenten hem wilden aanhouden.

Uiteindelijk is de man naar een ziekenhuis gebracht, aan zijn verwondingen behandeld en vanwege overmatig drugsgebruik opgenomen. De hond is naar een dierenarts gebracht.