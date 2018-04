Automobilist met slok op rijdt fietser aan in Oosterhout

OOSTERHOUT - Een 36-jarige fietser uit Breda is vrijdagavond rond kwart over zes op de Meerberg in Oosterhout aangereden door een auto. De 35-jarige bestuurder had drie keer te veel gedronken en had geen rijbewijs op zak.

De fietser raakte gewond. De ernst van zijn verwondingen is niet duidelijk. De auto is onder toezicht gesteld totdat de bestuurder zijn rijbewijs inlevert bij de politie.

De automobilist moet ook nog een verklaring over de toedracht van het ongeluk.