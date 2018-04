20 graden in Eindhoven! De lente is echt gestart

EINDHOVEN - "We leven dit weekend ver boven onze stand qua weer." Dat stelt Margot Ribberink van Weer.nl vast. Het wordt deze zaterdag 22 graden en zondag ook. Kort na een uur zaterdagmiddag was het in Eindhoven al boven de 20 graden.

"Zaterdagochtend rond negen uur was het al lekker, met een temperatuur van negen tot tien graden en elf in Eindhoven", vertelt Ribberink. "Het gaat sindsdien heel snel met de temperatuur. Uiteindelijk gaan we zaterdagmiddag 22 graden halen. Het is heel bijzonder dat het zo warm wordt, want normaal wordt het in deze fase van april dertien graden. Daar zitten we dus negen graden boven."

'Zon werkt lekker mee'

Volgens Ribberink is dit te danken aan warme lucht vanuit Afrika en de zon die deze zaterdag 'lekker meewerkt'. "We zien wel een klein beetje bewolking, maar dat is voornamelijk hoge sluierbewolking. Een beetje vezelig, heel wazig. Maar de zon komt daar prima doorheen. Er staat ook een stuk minder wind dan vrijdag , kracht twee tot drie uit het zuiden of zuidoosten."

Ook in de nacht blijft het warm. "De minimumtemperatuur ligt rond de zeven of acht graden. Het is wel zo dat er lokaal wat mistbanken kunnen ontstaan."

Groeizame bui

Zondag is er wat meer bewolking. "Vooral in het westen van Brabant. Maar de zon komt er ook dan aardig doorheen. Ook dan wordt het op veel plaatsen 21 tot 22 graden. We leven dus heel ver boven onze stand."

Ook voor volgende week ziet het er best aardig uit'. "Deze hele hoge temperaturen zullen we niet meer krijgen, maar maandag wordt het twintig graden en daarna achttien of negentien. Dus nog steeds ver boven normaal. Er zijn ook geen koude nachten. Wat we wel zien, is dat we wat meer bewolking gaan krijgen en dat er een groeizame bui gaat vallen. Maar de lente is echt wel gestart."