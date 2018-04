Heeft David Attenbourough Boekel ontdekt?

BOEKEL - Boekel, een dorp in het noordoosten van onze provincie. Een dorp met een eigenzinnige en vriendelijke bevolking. Boekel, waar ze hun eigen plan trekken en soms de grenzen van het toelaatbare opzoeken. In dat dorp is nu een promotiefilm gemaakt die ook nog eens de creativiteit van de Boekelnaren aantoont.

“The farmers from te valley” heet het filmpje. Het is ingesproken door de man met de beroemdste stem ter wereld: de Engelse filmer David Attenborough. Nou ja: het is ingesproken door zijn Boekelse evenknie, die zowel in toon als in uitspraak nauwelijks onder doet voor de Engelse meester. Wie goed luistert hoort bij vlagen Attenborough zelf. Of is dat toch ook die Nederlander. Het is verwarrend, maar ook om te glimlachen.

Hoe het ook zit, het is Boekel op z’n best.