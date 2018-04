Open Huizen Dag is achterhaald: 'Het is een loterij'

EINDHOVEN - De Open Huizen Dag is achterhaald. Dat blijkt uit het aantal mensen dat er aan mee doet. Van de klanten van makelaar Pieter van Santvoort uit Eindhoven deden er een paar jaar geleden nog 250 mee aan de kijkdagen. Dit jaar zijn het er vijftien.

De kijkdagen waren tot voor een paar jaar geleden voor verkopers een uitgelezen middel om mensen over de vloer te krijgen die niet meteen een makelaar in hun nek wilden. Nu de crisisjaren voorbij zijn en de huizen als zoete broodjes over de toonbank gaan is de situatie veranderd.

Loterij

Pieter van Santvoort: "Er is een gebrek aan koophuizen omdat ze razendsnel verkocht worden. In Eindhoven bijvoorbeeld is het loterij geworden".

Ook in de dorpen die tegen Eindhoven aan liggen, zoals Nuenen en Waalre, is bijna niet meer aan een huis te komen. "Mensen zoeken nu steeds verder van de stad naar een huis. Stonden er een paar jaar geleden nog tweehonderd huizen te koop in bijvoorbeeld Luyksgestel, nu zijn dat er nog maar ongeveer zestig", aldus Van Santvoort.

Randstedelijke toestanden

Hij spreekt van randstedelijke toestanden. "Het gekste wat ik heb meegemaakt is dat mensen voor nieuwbouwwoningen veel meer boden dan de vraagprijs. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt", zegt Van Santvoort.