Vintageweekend Philips Museum Eindhoven brengt verzamelaars bij elkaar: Van stofzuigers tot stereo

EINDHOVEN - Liefhebbers van oude Philips-apparatuur kunnen dit weekend hun hart ophalen in het Philips Museum in Eindhoven. Daar tonen fanatieke verzamelaars hun collectie aan het publiek. Van oude bandrecorders, tot aan stofzuigers en spelcomputers. Het is er allemaal te zien.

"Het is het tweede vintage weekend in het Philips Museum, vorig jaar kwamen er 1300 bezoekers op af", zegt Sergio Derks, conservator van het museum. Zelf verzamelt hij al dertig jaar oude Philips scheerapparaten. Omdat veel mensen Philips spullen verzamelen leek het hem leuk om ze bij elkaar te brengen en zo ontstond het 'vintage weekend'.



Gek van stofzuigers

Een van de verzamelaars is Edgar uit Prinsenbeek, die thuis twee garageboxen vol met stofzuigers heeft. "Ik ben gek op stofzuigers vanaf mijn derde, als mijn moeder de stofzuiger weer weg had gezet dan moest ik zelfs huilen". Edgar geeft niks om stofzuigen. Hij valt vooral voor het design van stofzuigers uit de jaren zestig en zeventig: "Die kleuren, zoals geel, prachtig is dat".



Natuurlijk mag audioapparatuur niet ontbreken op het Philips vintage weekend. Bernhard uit Veldhoven is verzamelaar van oude stereo-apparatuur. Vooral als ze buizen hebben is hij enthousiast. Volgens hem klinkt dat toch beter. Vol trots zet hij een oude bandrecorder uit de jaren zestig aan. De muziek schalt uit de Motional Feedback speakers, nog steeds een begrip bij muziekliefhebbers.









Spelcomputers

Waarschijnlijk zijn de meeste mensen het al vergeten, maar het Eindhovense electronicaconcern maakte in de jaren 80 ook nog spelcomputers.: "Philips probeerde om te concureren met Atari", zegt een verzamelaar. Hij heeft ook nog een CDI, een soort van spelcomputer die commercieel flopte. Nog zo'n bijna vergeten uitvinding van Philips, dat tegenwoordig vooral bekend is van tandenborstels, Airfryers en medische apparatuur.