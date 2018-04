Politie maakt werk van opsporen relschoppers Helmond Sport-MVV, camerabeelden worden onderzocht

Na afloop van Helmond Sport - MVV was het onrustig (Foto: L1 Sport)

HELMOND - De politie gaat alles in het werk stellen om de relschoppers na afloop van de wedstrijd Helmond Sport tegen MVV te achterhalen. De Limburgers beslisten de wedstrijd van vrijdagavond in de slotfase. Na afloop bekogelden Helmondse supporters de politie met vuurwerk en stenen.

“Enkele agenten zijn daarbij geraakt. Op basis van onder meer camerabeelden onderzoeken we wie daarvoor verantwoordelijk zijn”, liet een politiewoordvoerster weten. Ze roept ooggetuigen op om zich te melden. “Ook daders kunnen zich vrijwillig melden en niet wachten tot we ze komen halen”, voegt ze er aan toe.

Helmond Sport houdt zich nog op de vlakte over de rellen en houdt het bij een korte reactie. “We distantiëren ons van de rellen na afloop van de wedstrijd. We betreuren de gang van zaken en wachten het politieonderzoek af", aldus een woordvoerder van de club.





Confrontatie

De bezoekers uit Maastricht maakten in de slotfase de beslissende treffer, 2-3. Na afloop van de wedstrijd ging een groep supporters van de thuisclub buiten het stadion de confrontatie met de politie aan. De agressie van de fans zou gericht zijn op de supportersschare uit Maastricht. Agenten werden bestookt met stenen en vuurwerk. De politie voerde enkele charges uit. Onder de Helmondse supporters zouden zich ook Engelse en Belgische supporters hebben bevonden.

Tijdens de wedstrijd zwaaiden supporters van MVV met een vlag met een varkenskop. In het verleden legden de Limburgers een varkenskop in de tuin van de toenmalige burgemeester Fons Jacobs. Daarop is besloten om bij ongeregeldheden supporters van de bezoekende club te weren.