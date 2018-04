Wendy kan eindelijk met rolstoel meeborrelen bij tennisclub

Wendy kan eindelijk naar boven in de nieuwe lift bij tennisvereniging LTV in Best

BEST - Als clubleden na een potje tennis spelen nog gezellig gingen borrelen in de kantine, dan kon Wendy naar huis. De vrouw, die in een rolstoel zit, kon de trap naar de kantine niet op. Vorig jaar begon ze een actie waarbij de tennisclub in Best werd uitgeroepen tot meest ontoegankelijke club van Nederland. Zaterdag kwam daar een einde aan. Wendy kan voortaan met de lift naar boven.

"Die trap was echt niet te doen, mij naar boven dragen ging niet", zegt Wendy, die zelf tennis speelt vanuit haar rolstoel. Het was erg frustrerend dat zij nooit gezellig kon napraten in de kantine. De actie die ze begon op Facebook heeft succes gehad. Zaterdag is de lift in gebruik genomen. Voortaan kan Wendy met rolstoel naar boven.





BlijĀ

Ook het bestuur van de Lawn tennisvereniging Best is blij dat Wendy eindelijk ook in de kantine kan komen." Het is wettelijk verplicht dat je toegankelijk bent. Er zat natuurlijk wel een kostenplaatje aan vast, zo'n 12-duizend euro", zegt voorzitter Henry d'Hondt. Wendy is natuurlijk super blij en laat maar al te graag zien hoe ze voortaan met de lift naar boven kan: "Zo voel je je niet meer buitengesloten".