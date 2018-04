Lekker! Maar waarom stinkt je urine na het eten van asperges?

ETTEN-LEUR - De temperatuur stijgt en op de Brabantse akkers steekt het 'witte goud' zijn kop op. Kortom: het aspergeseizoen is begonnen. In menig Brabants huishouden worden de komende tijd asperges opgediend, gegeten én ... geroken! Hoe komt het dat je urine zo stinkt na het eten van asperges?

Als kenners een aspergeplas even tegen het licht houden en nog even de neus laten passeren weten ze het meteen: asparagusinezuur. De afbraak van het zuur tijdens het koken of in het lichaam zorgt voor een zwavelverbinding. "Dit zuur zit alleen in een asperge. Het is goed voor je nieren en het is vochtafdrijvend", vertelt aspergeboer Gilbert Sweep uit Etten-leur. "De asperge is gewild voor mensen die iets onder de leden hebben. Het reinigt je lichaam en doet nog mooie dingen voor je lever. Asparagusinezuur is daar verantwoordelijk voor. In China maken ze er pilletjes en drankjes van. "













Wat moeten mensen doen die een hekel hebben aan de stevig riekende aspergeplas. Sweep: "Niet naast een asperge-eter gaan staan bij een urinoir. Voor mij is het eten van asperges genieten en niet alleen aan tafel. ik kan me niet voorstellen dat iemand met de stank problemen heeft."