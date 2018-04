Duizenden bezoekers bij Vestingstedendagen in Grave

De Vestingstedendagen in Grave (foto: Lou Kruisbergen)

GRAVE - Duizenden mensen zijn dit weekeinde in Grave voor de Vestingstedendagen 2018. Hier wordt de ‘Slag om Grave’ nagespeeld.

De Vestingstedendagen worden ieder jaar in een andere vestingstad gevierd. Vorig jaar was het in Geertruidenberg. Ridders, oude schepen, troubadours en gildes geven de steden voor twee dagen een ander uiterlijk.

Verschillende kampen met kampvuurtjes zijn opgezet, waar roofvogels, vuurspuwers en kanonnen zijn. Aan de kade ligt een historische vloot.